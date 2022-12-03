خلال 10 أشهر.. مطار الحسيمة يسجل عبور أزيد من 78 ألف مسافر

هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الشريف الإدريسي الدولي بالحسيمة ،خلال الفترة ما بين يناير ومتم شهر أكتوبر من السنة الجارية ، 78 ألفا و 128 مسافرا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له حول حركة النقل الجوي التجاري، أن ججم تدفق المسافرين بمطار الحسيمة بلغ ما بين يناير ومتم أكتوبر من سنة 2019 نحو 81 ألف و 508 مسافر ، وبلغت نسبة الاسترجاع مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الجاري 95 في المائة .

وفي ما يتعلق بشهر أكتوبر الماضي وحده، أشار المصدر نفسه الى أن مطار الشريف الإدريسي سجل عبور 7257 مسافرا، مقابل 7631 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2019، وبلغت نسبة الاسترجاع 95 في المائة.

وأفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة سجلت، خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2022، ما مجموعه 16.546.802 مسافرا، بمعدل استرجاع بلغ 79 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه برسم الفترة من يناير إلى متم أكتوبر 2022، واصلت مطارات المغرب تسجيل معدلات استرجاع تصاعدية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 79 في المائة من المسافرين و81 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات، أي ما يعادل على التوالي 16.546.802 مسافرا و142.284 رحلة جوية على مستوى كافة مطارات المملكة.

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