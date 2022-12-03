خلال 10 أشهر.. مطار الحسيمة يسجل عبور أزيد من 78 ألف مسافر

2022-12-03 / 10:47
0
هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الشريف الإدريسي الدولي بالحسيمة ،خلال الفترة ما بين يناير ومتم شهر أكتوبر من السنة الجارية ، 78 ألفا و 128 مسافرا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له حول حركة النقل الجوي التجاري، أن ججم تدفق المسافرين بمطار الحسيمة بلغ ما بين يناير ومتم أكتوبر من سنة 2019 نحو 81 ألف و 508 مسافر ، وبلغت نسبة الاسترجاع مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الجاري 95 في المائة .

وفي ما يتعلق بشهر أكتوبر الماضي وحده، أشار المصدر نفسه الى أن مطار الشريف الإدريسي سجل عبور 7257 مسافرا، مقابل 7631 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2019، وبلغت نسبة الاسترجاع 95 في المائة.

وأفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة سجلت، خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2022، ما مجموعه 16.546.802 مسافرا، بمعدل استرجاع بلغ 79 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه برسم الفترة من يناير إلى متم أكتوبر 2022، واصلت مطارات المغرب تسجيل معدلات استرجاع تصاعدية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 79 في المائة من المسافرين و81 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات، أي ما يعادل على التوالي 16.546.802 مسافرا و142.284 رحلة جوية على مستوى كافة مطارات المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السيارات.. بيع أزيد من 145 ألف وحدة حتى متم نونبر المنصرم

السيارات.. بيع أزيد من 145 ألف وحدة حتى متم…

2022-12-03 / 11:16
Photo of العجز التجاري يتفاقم إلى 56,4 في المائة خلال سنة 2022

العجز التجاري يتفاقم إلى 56,4 في المائة خلال سنة…

2022-12-02 / 20:18
Photo of الاتحاد الأوروبي يحدد سقف سعر النفط الروسي

الاتحاد الأوروبي يحدد سقف سعر النفط الروسي

2022-12-02 / 18:18
Photo of انتخاب عبد اللطيف برضاش رئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط “ميدريڴ”

انتخاب عبد اللطيف برضاش رئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة…

2022-12-02 / 14:27
Photo of الطرق السيارة: بيع أزيد من 306 ألف جهاز جواز خلال 2021

الطرق السيارة: بيع أزيد من 306 ألف جهاز جواز…

2022-12-02 / 11:11

تحويلات مغاربة الخارج تناهز 89 مليار درهم عند متم…

2022-12-01 / 18:47
Photo of المغرب يستهدف ضخ 14 مليار دولار عبر “صندوق محمد السادس للإستثمار”

المغرب يستهدف ضخ 14 مليار دولار عبر “صندوق محمد…

2022-12-01 / 11:45
Photo of الطرق السيارة .. ارتفاع متوسط حركة السير اليومية

الطرق السيارة .. ارتفاع متوسط حركة السير اليومية

2022-12-01 / 09:39
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والخشب والملابس بالمغرب

تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والخشب والملابس بالمغرب

2022-11-30 / 11:36
Photo of تنظيم النسخة الثانية للمنتدى الدولي للمناطق الصناعية

تنظيم النسخة الثانية للمنتدى الدولي للمناطق الصناعية

2022-11-30 / 10:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق