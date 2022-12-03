قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو “عنصرة” كرة القدم والرياضة

هبة بريس - وكالات

أعربت قطر عن شجبها واستنكارها محاولات تسييس أو “عنصرة” كرة القدم والرياضة، مؤكدة ترفعها عن الحملات المغرضة، التي تستهدفها.

جاء ذلك في بيان أدلت به الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لبحث بند “الرياضة والتنمية”، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأكد البيان عزم قطر على المضي قدما في التزامها بقيمها الوطنية والعربية، والمعايير الدولية الراسخة التي تمنع تسييس أو “عنصرة” كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وأعربت الشيخة علياء عن اعتزازها بخطاب الافتتاح للأمير تميم بن حمد، الذي وصفته بـ”التاريخي” واعتبرته “أقوى وأبلغ رد على الحملات المجحفة والانتقائية، والمسيّسة الموغلة في إيحاءات العنصرية والاستعلاء، التي تستهدف تنظيم دولة قطر المونديال”.

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