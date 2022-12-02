متخصص.. ترسيم الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب يهم الواجهة الأطلسية

2022-12-02 / 21:44
0
هبة بريس _ الرباط

قال خبراء مغاربة إن مشاورات بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يرتقب أن تتوصل لنتائج مغايرة عما سبق نظرا للمتغيرات الجديدة.

ويرى الخبراء أن المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية لن تشمل جميع النقاط، خاصة في ظل وجود مناطق محتلة ومنها “سبتة ومليلية” والتي عادة ما تطرح إشكاليات في العلاقة بين البلدين.

الكاتب نبيل درويش المتخصص في العلاقات الإسبانية- المغربية قال إن ترسيم الحدود البحرية يهم الواجهة الأطلسية التي تفصل الأقاليم الجنوبية للمغرب بجزر “الخالدات”، وإن هذا الملف طرح نفسه على البلدين منذ عام2001 وكان سببا في بعض الأزمات الثنائية.

وأضاف ، أن المغرب اعتمد حيال الملف استراتيجية تشريعية، أولا بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار عام2007، وثانيا بسن قوانين تشريعية بداية عام 2020 لترسيم حدوده البحرية مع جزر الخالدات، للتمكن من الاستغلال الاقتصادي لهذه المناطق البحرية وتأكيد سيادته.

ولفت إلى أن الخطوات التي اتخذها المغرب أثارت مخاوف إسبانيا التي واجهته بوجود مشكلة سيادة في هذه المناطق، لكن المغرب أكد بدوره أن خطوته التشريعية تعني أيضا فتحا لباب التفاوض مع إسبانيا للتوصل لحل توافقي قد يجنبهما تحكيم اللجنة الأممية المختصة.

وأشار إلى أن الصراع في جوهره يدور حول ثروات طبيعية كبيرة، خصوصا تلك الموجودة بـ”جبل تروبيك”، لكن البلدان أكدا خلال خارطة الطريق المشتركة في أبريل على إنشاء لجنة مشتركة لتدارس الملف، لإيجاد تسويات توافقية بشأنه، ضمن استراتيجية جديدة للحوار والتفاوض والتوافق حول القضايا العالقة التي تثير الاحتقان.

حول العلاقة بين ترسيم الحدود البحرية وملف “الصحراء”، قال الباحث إنها علاقة جلية بحكم أن المغرب تأخر طيلة العقود الماضية في ترسيم حدوده البحرية الأطلسية، بسبب هذا النزاع الترابي، لكن هناك تغيير كبير في المعطيات اليوم دفع في اتجاه الترسيم كخطوة نحو حل هذا الخلاف._ يقول الاخير لسبونتيك _

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of باحث…ترسيم الحدود بين إسبانيا والمغرب لن يكون على المستوى الكامل

باحث…ترسيم الحدود بين إسبانيا والمغرب لن يكون على المستوى…

2022-12-02 / 22:03
Photo of تقرير يحذر من تداعيات التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر

تقرير يحذر من تداعيات التوتر المتزايد بين المغرب والجزائر

2022-12-02 / 19:52
Photo of هل سيتم تأجيل اجتماع بوريطة ووزير خارجية إسبانيا ؟

هل سيتم تأجيل اجتماع بوريطة ووزير خارجية إسبانيا ؟

2022-12-02 / 18:45
Photo of منظمة دولية تنوه بانخراط المغرب في الحماية الاجتماعية للمهاجرين

منظمة دولية تنوه بانخراط المغرب في الحماية الاجتماعية للمهاجرين

2022-12-02 / 17:34
Photo of الحكومة تعد بتحفيزات جديدة لتعزيز جاذبية القطاع العام أمام مهنيي الصحة

الحكومة تعد بتحفيزات جديدة لتعزيز جاذبية القطاع العام أمام…

2022-12-02 / 16:05
Photo of وزير نيجيري: موقف بلادنا بخصوص قضية الصحراء المغربية “صريح وواضح” 

وزير نيجيري: موقف بلادنا بخصوص قضية الصحراء المغربية “صريح…

2022-12-02 / 14:45
Photo of بايتاس: الإدعاء بأن الحكومة تتدخل في أسئلة البرلمان باطل

بايتاس: الإدعاء بأن الحكومة تتدخل في أسئلة البرلمان باطل

2022-12-02 / 13:51
Photo of الملك يعزي في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

الملك يعزي في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

2022-12-02 / 13:00
Photo of منتخب عربي لمِّ شمل العرب ما لم تفعله قمة الجزائر!!

منتخب عربي لمِّ شمل العرب ما لم تفعله قمة…

2022-12-02 / 12:21
Photo of وزير خارجية غواتيمالا: فتح قنصلية بالداخلة يشكل رمزا لصداقتنا

وزير خارجية غواتيمالا: فتح قنصلية بالداخلة يشكل رمزا لصداقتنا

2022-12-02 / 09:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق