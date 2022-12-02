الطرق السيارة: بيع أزيد من 306 ألف جهاز جواز خلال 2021

هبة بريس

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن تم بيع أزيد من 306.000 جهاز جواز خلال سنة 2021، أي بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأبرزت الشركة في تقريرها حول أنشطتها برسم السنة المالية 2021، أنه “كدليل على إقبال الزبناء مستعملي الطرق السيارة على وسيلة جواز تتواصل عدد مبيعات جواز في الارتفاع، حيث وصل عدد أجهزة جواز التي تم بيعها منذ إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني حتى متم سنة 2021، إلى 1,55 مليون جهاز”.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد المثابرة والعمل الدؤوب في إطار برنامج الأتمتة الذي شرعت فيه الشركة سنة 2017، تمكنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من الوصول إلى حاجز مليون مستعمل لجهاز جواز خلال سنة 2020، الذين فضلوا طريقة الأداء الإلكتروني عن بعد باعتبارها آلية آمنة وسهلة الاستعمال ومتاحة للجميع، والأهم أنها بدون أي تكلفة إضافية مقارنة بوسيلة الأداء النقدي.

وأبرز البلاغ أنه تم التركيز في سنة 2021 على تعزيز هذه الإنجازات، من خلال مضاعفة المنتجات وخدمات جواز لتلبية احتياجات مستعمليه على أفضل وجه، حيث تعد سهولة اقتنائه وقرب قنوات تعبئته وتعددها من الأولويات، وذلك لضمان سفر دون أدنى معيقات.

وهكذا، تم إطلاق مجموعة من قنوات التعبئة الجديدة المادية منها والرقمية، خلال سنة 2021، ومن ضمنها : إمكانية التعبئة عند محطات أفريقيا وشبكات ضمان کاش و برید کاش و عبر الحلول الرقمية Jumia، ومصرف المغرب و Chaabi Pay و دار الأمان و سمارت فلوس.

ونتيجة لذلك، تضيف الشركة، أصبح من الممكن لزبناء جواز تعبئة جهازهم في المجال الحضري عند وكالات القرب وعلى مستوى الطريق السيار بالوكالات التجارية التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومحطات الاستراحة المعتمدة، أو حتى عن بعد على الموقع www.jawaz.ma، أو عبر تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية وشبابيك الأبناك الشريكة.

ومن أجل الترويج والتعريف بالعديد من قنوات البيع والتعبئة الخاصة بالباس جواز وخاصة لسائقي الشاحنات الثقيلة وعربات النقل الخفيفة (سيارات الأجرة الكبيرة)، أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ولأول مرة خلال سنة 2021 عمليتين لـ “نقاط البيع المتنقلة”، الأولى في مدينة الدار البيضاء، والثانية في مدن جهتي الشرق والجنوب دامت كل منهنا مدة شهر. وتضمنت “نقاط البيع المتنقلة” عربات مجهزة وفرق للبيع الميداني تتجول في المناطق الاستراتيجية للمدن مثل: الأسواق، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات الخدمات الحضرية، وغيرها.

بالموازاة مع هذه العمليات الميدانية، ودائما بهدف الترويج لمختلف وسائل التعبئة وإبراز المزايا التي توفرها كل قناة أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في مارس 2021 حملة تواصلية دامت 4 أسابيع على مستوى التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية.

بالنسبة لاقتناء الجهاز، يمكن للزبناء الحصول على جهاز جواز قبل السفر عند وكالات القرب في المجال الحضري: وكالات تسهیلات و الشعبي كاش أو متاجر أورانج المعتمدة. وعلى الطريق السيار، يتم بيع جهاز جواز في الوكالات التجارية التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و في محطات الأداء الرئيسية ومحطات الاستراحة المتواجدة على الطريق السيار، وذلك من خلال البيع الميداني الذي يتيح لمستعملي الطريق السيار شراء الجهاز دون النزول من سياراتهم.

كما يسلط التقرير الضوء أيضا على “جواز برو” (Jawaz Pro)، وهو منصة مخصصة للإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة التي تتوفر على عربات خفيفة أو شاحنات.

وتمكن هذه الخدمة من تدبير أسطول جهاز جواز عن بعد وفي الوقت الآني وفي استقلالية تامة، من خلال منصة “Jawaz Pro”. ومن بين المزايا التي تتيحها هذه المنصة، إمكانية القيام بعملية تعبئة موحدة ثم توزيعها بكل سهولة ومرونة على مختلف أجهزة جواز للشركة.

خلال سنة 2021 واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب جهودها لتطوير شبكة زبناء “Jawaz Pro”، حيث تم استقطاب أكثر من 471 زبونا جديدا، ليصل إجمالي عدد زبناء “Jawaz Pro” إلى أزيد من 900 زبون.

وبلغ رقم المعاملات الذي حققه زبناء Jawaz Pro خلال سنة 2021 حوالي 257 مليون درهم بزيادة قدرها زائد 94 في المائة مقارنة بسنة 2020، وهو ما يشكل 15 في المائة من إجمالي مداخيل جواز.

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