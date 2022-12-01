أمير قطر يتفاعل مع فوز المغرب على نظيره الكندي في المونديال

هبة بريس _ رياضة

تفاعل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل “أسود الأطلس

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم المملكة المغربية الشقيقة من استاد الثمامة #كأس_العالم #قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/LUfKfZfGtD — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022

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