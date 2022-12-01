أمير قطر يتفاعل مع فوز المغرب على نظيره الكندي في المونديال

2022-12-01 / 20:56
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هبة بريس _ رياضة

تفاعل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لثمن نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة بالدوحة الذي احتضن المباراة، وهو يبتسم يصفق بحرارة ويرفع علم المغرب فرحا بتأهل “أسود الأطلس

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