الإنجاز المونديالي .. احتفالية عارمة بمدن الشمال

هبة بريس _ الرباط

أجواء احتفالية عارمة تعيشها مختلف مدن شمال المغرب، تجاوبا مع التأهل التاريخي للمنتخب المغربي لدور الثمن في نهائيات كأس العالم، التي تجري بدولة قطر .

وتعيش كل مدن وقرى جهة طنجة تطوان الحسيمة بدون استثناء اليوم أجواء احتفالية عارمة وبهيجة، عقب الانتصار المستحق للمنتخب المغربي الذي حققه على حساب نظيره الكندي، ليضمن بذلك التأهل التاريخي للدور التالي من المونديال .

وغطى اللونان الأحمر والأخضر، الرمزان الخالدان للمملكة المغربية، الساحات والشوارع ومختلف الفضاءات في الأحياء والمجمعات السكنية، وعلت الأعلام واللافتات الممجدة للمنتخب والمفتخرة بالرياضة الوطنية التي أثبتت مرة أخرى علو كعبها .

ولم يخل أي حي من أحياء مختلف مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة من الحشود الكبيرة من المواطنين من مختلف الأعمار، الذين خرجوا بالآلاف الى شوارع المدن وساحات القرى في أجواء احتفالية جميلة، ابتهاجا بالفوز البين في مباراة حاسمة .

ومباشرة بعد صفارة النهاية التي أعلن عنها الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، خرجت ساكنة شمال المغرب، شأنها في ذلك شأن كل المغاربة في كل ربوع المملكة، وهم يرددون شعارات تمجد منتخب أسود الأطلس، وينوهون بإنجاز المغرب، الذي أسعد كل دول العالم العربي الشقيقة، ويحتل الصف الأول في المجموعة السادسة، التي ضمت فرقا مرموقة تحتل مراتب متقدمة في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم .

واحتشدت أعداد كبيرة من الشباب في الساحات المركزية لمدن الشمال، في الحسيمة بساحة محمد السادس المطلة على شاطئ كيمادو، وفي طنجة بساحة الأمم المتحدة وساحة إل فارو وساحة “تافيلات” بحي بني مكادة العريق، وفي تطوان بساحة مولاي المهدي وساحة الولاية، وفي العرائش بساحة التحرير وبالشرفة الأطلسية، وفي مرتيل بكورنيش المدينة وساحة مسجد محمد الخامس، وفي شفشاون بساحة وطاء حمام والساحة المجاورة لمجمع محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة، وفي القصر الكبير بساحة مولاي المهدي، وفي وزان بساحة الاستقلال .

كما غصت شوارع مختلف مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة بالسيارات والدراجات النارية والهوائية التي أطلقت العنان للمنبهات، كما امتلأت الشوارع والأزقة، خاصة وسط المدن، بالراجلين من مختلف الأعمار العاشقة لكرة القدم والمخلدة لإنجاز المنتخب المغربي .

وعبر المغاربة كلهم بدون استثناء عن سعادتهم وبهجتهم بالهتافات والشعارات والزغاريد، وكلهم أمل أن يستمر المنتخب المغربي في مشواره الناجح نحو أعلى مدى ممكن

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