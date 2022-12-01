بدءا من الجمعة.. قطر تلغي شرط تذاكر المباريات لدخول البلاد

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام قطرية أنه بداية من غدا الجمعة لن يشترط الدخول إلى البلاد وجود تذاكر لمباريات كأس العالم قطر 2022، مشيرة إلى أنه سيكون باستطاعة الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات الدخول إلى البلاد عبر استخدام بطاقة هيا.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية كانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنه اعتباراً من 2 ديسمبر حتى 23 ديسمبر، يتطلب من جميع مشجعي كرة القدم الحصول على بطاقة هيّا التي تعد بمثابة تأشيرة دخول إلى قطر.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إنه “سيتمكن الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات من الدخول إلى دولة قطر مع اشتراط الحصول على بطاقة هيّا”.

وأكدت أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة في دخول البلاد التقديم عبر منصة هيا، حيث إنها متاحة حالياً للتقديم.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت قد أوضحت آلية الدخول عبر وجود حجز فندقي، ولحجز مكان الإقامة عبر زيارة موقع الإقامة الرسمي Qatar2022.qa/book، مشيرة إلى أن الرسوم 500 ريال قطري.

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