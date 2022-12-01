مباراة مصيرية للمغرب أمام كندا.. الموعد وسيناريوهات التأهل

2022-12-01 / 09:16
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هبة بريس

تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الخميس، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين “أسود الأطلس ومنتخب كندا، في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرازيلي، رافائيل كلاوس (43 عاما)، صافرة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.

ويحتل المغرب المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة (F) برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف كرواتيا المتصدرة، ومن بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط، وودعت البطولة رسميا.

وفي ما يلي سيناريوهات تأهل المغرب:

1- المغرب سيتأهل مباشرة في حال فوزه على كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

2- المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

3- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا لكن شريطة فوز كرواتيا على بلجيكا.

4- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، لكن شريطة تعادل بلجيكا مع كرواتيا.

5- وهناك سيناريو خامس معقد، حيث سيتأهل المنتخب المغربي في حال خسارته أمام كندا بهدف وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر .

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‫9 تعليقات

  4. لنا كل الثقة في منتخبنا الوطني المغربي في هذه المباراة التي تحسم فوزه او خسارته..

  7. المنتخب المغربي قوي جدا ويتوفر على لاعبين لهم تجربة وتكوين كروي اكاديمي ..

  9. لا خوف على الاسود ولدينا ثقة فيهم قوية بان يفوزوا على المنتخب الكندي..

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