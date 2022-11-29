مالي : “عاصمي غويتا” يستقبل شكيب بنموسى

2022-11-29 / 22:29
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هبة بريس _ الرباط

استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ، رئيس الدولة ، الكولونيل عاصمي غويتا ، أمس الجمعة في باماكو ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، شكيب بنموسى ، الذي سلمه رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد بنموسى ، في تصريح عقب اللقاء الذي جرى بحضور سفير جلالة الملك في باماكو إدريس أسباين ، إنه سلم للرئيس المالي رسالة أخوة وصداقة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير أن جلالة الملك أكد في هذه الرسالة للسلطات المالية على إرادته في تطوير العلاقات التاريخية والخاصة بين البلدين.

وتابع السيد بنموسى أن الرسالة الملكية أكدت أيضا على استعداد المملكة المغربية لتعزيز التعاون مع مالي في المجالات الثقافية والاقتصادية والعسكرية والأمنية للمساهمة في استقرار المنطقة.

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