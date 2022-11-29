الولايات المتحدة تحسم موقعة إيران وتتأهل لثمن نهائي كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الإيراني بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء باستاد الثمامة، وذلك في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 38 عبر نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش من عرضية أمام المرمى ليتابعها داخل الشباك

وجاء تشكيل منتخب إيران كالتالي: حراسة المرمى: رضا بيرانفاند/ في خط الدفاع: رامين رضائين، مجيد حسيني، مرتضى بورعليغنجي، ميلاد محمدي/ خط الوسط: أحمد نورلاهي، سعيد عزت اللهي، إحسان حج صافي/ خط الهجوم: مهدي طارمي، سردار أزمون، علي جولزاده.

وجاء تشكيل منتخب أمريكا كالتالي: حراسة المرمى: مات تيرنر/ خط الدفاع: سيرجينو ديست، تايلر أدامز، تيم ريم، أنتوني روبينسون/ في خط الوسط: كاميرون كارتر، يونس موسى، ويستون مكيني/ خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، تيموثي ويا، جوش سارجينت.

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