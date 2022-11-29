البرلمان المغربي

نصرة لفلسطين …هيئات ونشطاء يحتجون أمام البرلمان

2022-11-29 / 19:31
0
هبة بريس _ الرباط

نظمت الهيئات المغربية، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالتطبيع، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الوقفة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وشاركت فيها عدة هيئات ونشطاء ومواطنين، رفعت شعارات منددة بالهرولة التطبيعية، وأكدت على دعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام المغربية، إضافة إلى لافتات تندد بالتطبيع وتؤكد دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وعرفت الوقفة إحراق العلم الإسرائيلي، إلى جانب رفع شعارات مستنكرة للتطبيع من قبيل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، و”المغرب أرضي حرة وصهيوني يطلع برا”، و”المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اخنوش : تم إقرار حوار جاد بين الحكومة ونقابات التعليم

اخنوش : تم إقرار حوار جاد بين الحكومة ونقابات…

2022-11-29 / 21:26
Photo of مجلس أوروبا : حق اللجوء في مليلية غير متاح فعليا للمهاجرين بالمغرب

مجلس أوروبا : حق اللجوء في مليلية غير متاح…

2022-11-29 / 20:56
Photo of الملك يشيد بحسن تنظيم كأس العالم

الملك يشيد بحسن تنظيم كأس العالم

2022-11-29 / 19:56
Photo of رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا

رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية…

2022-11-29 / 19:37
Photo of أخنوش: الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة في الأجور

أخنوش: الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة في الأجور

2022-11-29 / 18:58
Photo of ديبلوماسي : المغرب ملتزم بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية

ديبلوماسي : المغرب ملتزم بجعل قضايا المناخ في إفريقيا…

2022-11-29 / 18:50
Photo of التجسس الإسرائيلي بيغاسوس..المخابرات الإسبانية ترفض تقديم توضيحات

التجسس الإسرائيلي بيغاسوس..المخابرات الإسبانية ترفض تقديم توضيحات

2022-11-29 / 18:33
Photo of موقع فرنسي: الإليزيه يتجه نحو تعيين سفير جديد في الرباط

موقع فرنسي: الإليزيه يتجه نحو تعيين سفير جديد في…

2022-11-29 / 18:27
Photo of الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر ب”حسن تنظيم” المونديال

الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر ب”حسن تنظيم” المونديال

2022-11-29 / 17:52
Photo of أخنوش: الحوار الاجتماعي مدخل رئيسي لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار

أخنوش: الحوار الاجتماعي مدخل رئيسي لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار

2022-11-29 / 17:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق