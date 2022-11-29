نصرة لفلسطين …هيئات ونشطاء يحتجون أمام البرلمان

هبة بريس _ الرباط

نظمت الهيئات المغربية، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالتطبيع، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الوقفة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وشاركت فيها عدة هيئات ونشطاء ومواطنين، رفعت شعارات منددة بالهرولة التطبيعية، وأكدت على دعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية إلى جانب الأعلام المغربية، إضافة إلى لافتات تندد بالتطبيع وتؤكد دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وعرفت الوقفة إحراق العلم الإسرائيلي، إلى جانب رفع شعارات مستنكرة للتطبيع من قبيل “فلسطين أمانة والتطبيع خيانة، و”المغرب أرضي حرة وصهيوني يطلع برا”، و”المغرب وفلسطين شعب واحد مش شعبين”.

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