الخنوس: مستعدون لخوض مباراة كندا

2022-11-29 / 11:28
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هبة بريس

قال لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بلال الخنوس، مساء الاثنين 28 نونبر، إن النخبة الوطنية على أتم الاستعداد لخوض المباراة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، الخميس المقبل، برسم الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لمنافسات مونديال قطر 2022، بنفس الأداء والروح القتالية التي أبان عنها اللاعبون في مباراتهم ضد كرواتيا وبلجيكا.

وأضاف الخنوس، في تصريح صحفي قبيل الحصة التدريبية لأسود الأطلس استعدادا للمباراة المقبلة، أن العناصر الوطنية جاهزة لتحقيق نتيجة الفوز في هذا اللقاء الهام وحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني .

وتابع أن اللاعبين، الذين بصموا على أداء جيد في مباراة بلجيكا، عازمون على الظفر بنقاط هذه المباراة، وبالتالي إسعاد الجماهير المغربية التي لم تتوان عن دعمها للفريق المغربي.

وإستطرد قائلا إن اللاعبين خاضوا مباراتهم ضد “الشياطين الحمر” بشكل رائع خاصة في الشوط الثاني، كما كانت لديهم رغبة وقوة كبيرتين في تحقيق الفوز، معتبرا أن مباراة كندا تشكل محطة هامة لحسم التأهل إلى الدور المقبل.

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