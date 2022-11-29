نجم “ذا فويس كيدز” يفاجئ الجميع ويعلن دخوله قفص الزوجية

هبة بريس - وكالات

نشر نجم “ذا فويس كيدز”، الفنان أمير عموري، على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة زوجته من حفل زفافه، وعمد أمير إلى إخفاء هوية عروسه المحجبة عن المتابعين، حيث ظهرت وهي تدير ظهرها للكاميرا مرتديةً فستان الزفاف الأبيض، بينما ظهر هو بشكل واضح ممسكًا بباقة ورود بيضاء.

وأرفق الفنان الشاب الصور بتعليق قال فيه: “رزقني الله بِك، وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي، ما في مبروك يا حبايبي”.

و تفاعل عدد كبير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر متمنيين له ولزوجته حياة سعيدة، في حين مازحه البعض الآخر إذ قال: “أنا كنت أكبر منك وأنت تزوجت وانا لسه بتابع ذا فويس، والله مشكلة”.نجم “ذا فويس كيدز” الفنان أمير عموري يدخل قفص الزوجية 1 28/11/2022 – 9:26 م

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