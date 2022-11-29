أبرزها إيران وأمريكا.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم الثلاثاء

هبة بريس - وكالات

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم العاشر من مونديال قطر.

وتقام يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، في ختام مباريات المجموعتين الأولى والثانية.

البداية ستكون من المجموعة الأولى، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت.

ويلعب منتخب هولندا أمام منتخب قطر، فيما سيكون منتخب السنغال في اختبار مثير للاهتمام أمام الإكوادور.

وبعد نهاية مباراتي المجموعة الأولى، تقام مباراتي المجموعة الثانية أيضًا في نفس التوقيت، حيث تبحث فرق المجموعة عن بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وفي المباراة الأولى يلعب منتخب إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تجمع المباراة الثانية بين إنجلترا وويلز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0