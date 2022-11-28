الكاميرون.. مصرع 11 شخصا بانهيار أرضي خلال تجمع تكريم

2022-11-28 / 10:17
0
هبة بريس - وكالات

لقى 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لأناس متوفين في حي شعبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وفق ما قال حاكم المنطقة للإذاعة العامة.

وأوضح ناصري بول بيا، حاكم المنطقة الوسطى حيث تقع ياوندي كبرى مدنها للإذاعة العامة قائلا: “لدينا حتى الآن 11 جثة..عمليات البحث تتواصل لإيجاد جثث أخرى تحت الأرض..كان تجمعا لأناس يريدون بكاء أفراد” من عائلاتهم سبقوهم الى الرحيل. كان بعضهم جالسا تحت خيمة حيث وقع انهيار أرضي في بداية المساء”.

وأفادت فرانس برس بأن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي، موضحة أن المئات من السكان كانوا مصدومين، وحاولوا العثور على أقربائهم، فيما كانت فرق الإسعاف تحاول شق طريق لها نحو مكان المأساة.

ونقلت “فرانس برس” عن بعض السكان قولهم إن عائلات عدة كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت قسم من الموجودين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيران .. اعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى بعد إدانتها النظام

إيران .. اعتقال ابنة شقيقة المرشد الأعلى بعد إدانتها…

2022-11-27 / 20:03
Photo of الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في إسبانيا ضد الحكومة

الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في إسبانيا ضد…

2022-11-27 / 17:32
Photo of إيران.. إقالة مدير مصرف لأنه “خدم امرأة غير محجبة

إيران.. إقالة مدير مصرف لأنه “خدم امرأة غير محجبة

2022-11-27 / 12:21
Photo of قت_لى ومصابون من الأمن المصري بهجوم لـ”داعش

قت_لى ومصابون من الأمن المصري بهجوم لـ”داعش

2022-11-27 / 10:08
Photo of ق_ تلى في محاولة انقلاب فاشلة في جزيرتي “ساو تومي وبرينسيب”

ق_ تلى في محاولة انقلاب فاشلة في جزيرتي “ساو…

2022-11-27 / 10:01
Photo of مقـ..ـتل ستة جنود أتراك في عملية عسكرية شمالي العراق

مقـ..ـتل ستة جنود أتراك في عملية عسكرية شمالي العراق

2022-11-26 / 22:53
Photo of الحكومة الصومالية تعلن مقـ..ـتل أكثر من 100 إرهابي

الحكومة الصومالية تعلن مقـ..ـتل أكثر من 100 إرهابي

2022-11-26 / 21:17
Photo of ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر

ماكرون يوجه رسالة لافتة لقطر

2022-11-26 / 20:34
Photo of مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي بجزيرة إيطالية

مصــ..ـرع امرأة وفقدان حوالي 10 أشخاص في انهيار أرضي…

2022-11-26 / 19:47
Photo of الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد تي إي”

الولايات المتحدة .. حظر بيع واستيراد معدات “هواوي” و”زد…

2022-11-26 / 18:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق