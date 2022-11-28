مدرب المنتخب الكندي: نسعى لكتابة التاريخ أمام المغرب

2022-11-28 / 10:05
2
هبة بريس - وكالات

أعرب جون هردمان، المدير الفني لمنتخب كندا، عن فخره باللاعبين بعد الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاد خليفة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال هردمان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب خساره منتخب بلاده أمام كرواتيا “كانت بداية جيدة ولحظة فخر كبيرة بالنسبة لنا والجمهور في الملعب، انتظرنا وقتا طويلا لتسجيل الهدف، الهدف الثاني قلب الأمور رأسا على عقب، وعندما نبقي خطوطنا مفتوحة أمام منتخب مثل كرواتيا سيستغلها وهذا ما حدث، نشعر بفخر كبير، اللاعبون كانت لديهم سيطرة جيدة على الكرة لكننا لم نتمكن من تسجيل هدف التعادل”.

وتابع: “نحن هنا لكي ندفع أنفسنا إلى الحدود القصوى، أظهرنا في أول 25 دقيقة أن كندا تستطيع منافسة أقوى منتخبات العالم وصعبنا عليهم المباراة، لكنهم يستحقون الفوز، مستواهم كان جيدا ونحن أيضا قدمنا مباراة جيدة”.

وأضاف: “نعم، فخور باللاعبين وما حققوه، أردنا أن نكتب تاريخ كرة القدم، نشعر بخيبة أمل وسيشعرون بهذه الخيبة صباح غد ثم بعد ذلك نستعد لمواجهة المغرب، هذه مباراة كبيرة جدا، أتينا إلى هنا لكتابة التاريخ، حاولنا في المباراة الأولى والثانية سجلنا هدفا لكنه لم يكن كافيا، وفي المباراة الأخيرة نريد الفوز من أجل كندا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد الهزيمة.. الحارس البلجيكي كورتوا يضرب دكة التحكيم

بعد الهزيمة.. الحارس البلجيكي كورتوا يضرب دكة التحكيم

2022-11-28 / 11:47
Photo of وزير إسرائيلي: مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين

وزير إسرائيلي: مبروك للمغرب وللأسود على هذا النصر الثمين

2022-11-28 / 11:14
Photo of صحافي رياضي جزائري: “المغاربة استحقوا انتصارهم عن جدارة”

صحافي رياضي جزائري: “المغاربة استحقوا انتصارهم عن جدارة”

2022-11-28 / 11:05
Photo of صحيفة سعودية: آمال العرب معلقة على المغرب والسعودية

صحيفة سعودية: آمال العرب معلقة على المغرب والسعودية

2022-11-28 / 10:51
Photo of بينها البرازيل والبرتغال.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم الاثنين

بينها البرازيل والبرتغال.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم الاثنين

2022-11-28 / 09:26
Photo of “أحبك أمي”.. قبلة حكيمي لوالدته تهز مواقع التواصل الاجتماعي

“أحبك أمي”.. قبلة حكيمي لوالدته تهز مواقع التواصل الاجتماعي

2022-11-28 / 09:21
Photo of اللاعب البلجيكي هازارد: هذه هي كرة القدم.. تهانينا للمغرب

اللاعب البلجيكي هازارد: هذه هي كرة القدم.. تهانينا للمغرب

2022-11-27 / 23:42
Photo of إيران تطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب “لفظ الجلالة”

إيران تطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب “لفظ الجلالة”

2022-11-27 / 23:27
Photo of الركراكي: كندا منتخب جيد وعلينا الحفاظ على هذه الروح القتالية

الركراكي: كندا منتخب جيد وعلينا الحفاظ على هذه الروح…

2022-11-27 / 23:04
Photo of بالملعب.. أمير قطر ووالديه يحتفلون بفوز المنتخب الوطني

بالملعب.. أمير قطر ووالديه يحتفلون بفوز المنتخب الوطني

2022-11-27 / 22:46

‫2 تعليقات

  1. مدرب من الهواة.نحن شعب رغم الداء والأعداء سنبقى أسودا على القمة الشماء. مدرب تحدث عن بلجيكا وكرواتيا قبل البداية والٱن ستكتب له النهاية. وصيف بطل العالم والمصنف ثانيا على الصعيد العالمي. إحترم تحترم وحظ سعيد

  2. اتمنى من وليد نهج نفس الخطة التكتيكية التي استخدمت ضد بلجيكا ضد كندا لانهم سيندفعون كليا ويتركون ورائهم مساحات لانهم اقصوا من المنافسة يعني ليس عندهم مايخسرون .يعني تنظيم الخط الدفاعي والوسط واللعب بالهجومات المرتدة السريعة الفعالة ضدهم وتسجيل الاهداف ان شاءالله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق