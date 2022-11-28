بينها البرازيل والبرتغال.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم الاثنين

هبة بريس - وكالات

يشهد اليوم التاسع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وتبدأ المنافسات بمواجهة المنتخبين الكاميرون والصربي، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش، على استاد “الجنوب” بمدينة “الخور، ضمن المجموعة السابعة (G).

وبعد ذلك، سيحتضن استاد المدينة التعليمية بالريان، المواجهة التي ستجمع منتخبي كوريا الجنوبية وغاما، في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H).

أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخبين البرازيلي والسويسري، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، على استاد “974” بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات المجموعة السابعة (G).

وستختتم منافسات يوم الاثنين، بالمواجهة المرتقبة بين المنتخبين البرتغالي والأوروغوياني، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H).

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، لمونديال قطر:

المجموعة السابعة (G)

الكاميرون x صربيا – الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة الثامنة (H):

كوريا الجنوبية x غانا – الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة السابعة (G):

البرازيل x سويسرا – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الثامنة (H):

البرتغال x الأوروغواي – الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

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