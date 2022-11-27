إيران تطالب الفيفا بمعاقبة أمريكا بسبب “لفظ الجلالة”

هبة بريس - وكالات

طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الاتحاد الدولي (الفيفا) بضرورة معاقبة منتخب أمريكا، بعدما نشر حسابه على “تويتر” ترتيب المجموعة وأظهر علم إيران دون لفظ الجلالة في المنتصف.

واحتج الاتحاد الإيراني على شطب حساب المنتخب الأمريكي على تويتر اسم “الله” من علم الجمهورية الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة المقبلة بين الخصمين اللدودين في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية يوم الثلاثاء.

وفي مباراة مشحونة سياسيًا للغاية، تواجه إيران الولايات المتحدة في مباراتها الأخيرة في المجموعة الثانية في انتصار ليصعد بصاحبه إلى دور الـ16.

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