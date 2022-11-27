الركراكي: كندا منتخب جيد وعلينا الحفاظ على هذه الروح القتالية
هبة بريس
طالب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بضرورة الحفاظ على “الروح القتالية” عقب الفوز الثمين على بلجيكا 2-صفر اليوم الأحد 27 نونبر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر.
وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي “اليوم لم نفز بأي شيء بعد بالطبع، أريد أن أكون سعيدًا بهذا الانتصار، لكن علينا أن نتعافى، كندا منتخب جيد جدا وللتغلب عليها علينا الحفاظ على هذه الروح القتالية”.
وأضاف “لم نفعل أي شيء، لم نتأهل إلى ثمن النهائي الذي جئنا إلى هنا من أجله. كانت لدينا الرغبة اليوم في أن نعيش مثل المنتخبات العريقة، ونعرف كيف نجتاز الدور الأول”.
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14 تعليقات
برافو عليه الله يعطيهم الصحة والسبوعة ماشاء الله عليهم
الأداء ديال راس لافوكة جاب 2 أهداف ضد بلجيكا ههههه
تبارك لله عليه مدرب واعر مشالله عليه الله هوما هدا ولا هادوك المدربين ديال نصارة ولد بلادك ماشي كيف كنتمنو لهم المزيد من توفيق ويربحو الكاس ياربي امييييييين وتكمل الفرحة انشالله علي المغربة
الركراكي إرحل راه بزاف 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🤣🤣
ركراكي و صابيري و غيرهم الكثير ساهموا في هذا الإنجاز
الركراكي يثبث أنه مدرب ممتاز في قراءة و دراسة الخصوم بشكل ملفت للنظر أداء رائع لي المنتخب المغربي وإنتشار مميز روح عالية وقتالية كبيرة علي أرضية الملعب
أجمل احتفالية شتها فهاد الموندياال والله شاابو لهاد السيد نتمنى ادير شي مونديال تاريخي ❤️❤️
حتى في حالة الإخفاق، لا قدر الله، في التأهل يبقى مدربا كبيرا و مجتهدا و محبا لبلده بكل “نية”.. و نتمنى الانتصار بحول الله وقوته
هد المنتخب ديال ولاد الناس من مدرب ولاعبين من بعد ما جراو على النقابة وبعض اشباه الاعبين لي كانو مكهربين المجموعة
شتان بين مرحلة خاليلوزيتش ووليد في كل شيئ! !
وهذا هو الفرق الكبير بين المدرب المحلي والأجنبي حين يتعلق الأمر بالمنتخب ، فلنتق في أطرنا الوطنية ونفك الارتباط بعقدة الأجنبي !!!
شفتي الفرق بين ولد البلاد واجنبي
هدا خدم على راسو في سكات
واش ماشي هاد الراجل حسن الف مرة من وحيد خليلوزيتش ؟ المنتخب وليتي تحس بيه فيه الحياة.. الله يخلص هادوك لي جابو خليلوزيتش لي خدماتو القرعة وتلاقا مع الكونغو الديمقراطية.. أما كون راه…..
رغم ذلك هناك من يحاول تقزيم الخصوم امامه في محاولة لدفن جهوده.