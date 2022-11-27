الركراكي: كندا منتخب جيد وعلينا الحفاظ على هذه الروح القتالية

هبة بريس

طالب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بضرورة الحفاظ على “الروح القتالية” عقب الفوز الثمين على بلجيكا 2-صفر اليوم الأحد 27 نونبر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي “اليوم لم نفز بأي شيء بعد بالطبع، أريد أن أكون سعيدًا بهذا الانتصار، لكن علينا أن نتعافى، كندا منتخب جيد جدا وللتغلب عليها علينا الحفاظ على هذه الروح القتالية”.

وأضاف “لم نفعل أي شيء، لم نتأهل إلى ثمن النهائي الذي جئنا إلى هنا من أجله. كانت لدينا الرغبة اليوم في أن نعيش مثل المنتخبات العريقة، ونعرف كيف نجتاز الدور الأول”.

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