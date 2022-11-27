الفنانة إليسا ل”أسود الأطلس”: “ما أحلاكم”
هبة بريس
هنأت الفنانه اللبنانية، إليسا، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره البلجيكي في مباراة اليوم الأحد.
وكتبت اليسا عبر حسابها على “تويتر”: “ما أحلاكم! العرب يستمرون بالمفاجآت الجميلة بالمونديال، وهالمرة مع المغرب رافعين رأسنا كلنا فيكم بأهم حدث عالمي”.
وأضافت ” تاني نقول للكل شو منقدر نحقق بالرياضة مبروك المغرب”.
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المجموع 2 آراء
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12 تعليقات
Merci beaucoup ellissa
I love you ellissa thank you
مبروك بالتوفيق ان شاء الله
الحمد لله الف مبروك لفريقنا الوطني💪💪
هنيئا لمنتخبنا المغربي هذا التفوق وهذا الفوز ❤️ مباراة بامتياز
الصراحة لعبو ماتش واعر من البداية حتى النهاية……شحال هذا ما شفتش المنتخب الوطني بهاد المستوى
الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الف مبروك لفريقنا الوطني 👍👍👍
الحمد لله مبروك عليينا
الحمد لله انشاء ديما النصر حتى النهاية يارب
الف مبروك وعقبال للمباراة النهائية انشاء الله
الف مبروك للمنتخب الوطني هنيءا لكل المغاربة عقبال المبارة النهاءية ان شاء الله
مبروك علينا وعليكم الزيادة المرتفعة في الأسعار يوميا دون رقيب ولا حسيب