الفنانة إليسا ل”أسود الأطلس”: “ما أحلاكم”

2022-11-27 / 22:26
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هبة بريس

هنأت الفنانه اللبنانية، إليسا، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره البلجيكي في مباراة اليوم الأحد.

وكتبت اليسا عبر حسابها على “تويتر”: “ما أحلاكم! العرب يستمرون بالمفاجآت الجميلة بالمونديال، وهالمرة مع المغرب رافعين رأسنا كلنا فيكم بأهم حدث عالمي”.

وأضافت ” تاني نقول للكل شو منقدر نحقق بالرياضة ‏مبروك المغرب”.

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‫12 تعليقات

  5. هنيئا لمنتخبنا المغربي هذا التفوق وهذا الفوز ❤️ مباراة بامتياز

  6. الصراحة لعبو ماتش واعر من البداية حتى النهاية……شحال هذا ما شفتش المنتخب الوطني بهاد المستوى

  7. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الف مبروك لفريقنا الوطني 👍👍👍

  11. الف مبروك للمنتخب الوطني هنيءا لكل المغاربة عقبال المبارة النهاءية ان شاء الله

  12. مبروك علينا وعليكم الزيادة المرتفعة في الأسعار يوميا دون رقيب ولا حسيب

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