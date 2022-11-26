إعادة انتخاب عبد الرحمان الكوهن أمينا عاما لحزب الإصلاح والتنمية

هبة بريس

جرى اليوم السبت بالرباط، إعادة انتخاب عبد الرحمان الكوهن أمينا عاما جديدا لحزب الإصلاح والتنمية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب المنعقد تحت شعار “لا ديمقراطية بدون إشراك كل الفاعلين السياسين “.

وتم انتخاب الكوهن بالإجماع، بعد عدم توصل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأي طلب للترشح للأمانة العامة، وتقديم استقالة المكتب السياسي وإجراء تعديل في المادة 44 من القانون الأساسي التي تنص “على أن الأمين العام للحزب هو الرئيس المؤسس إلى حين وفاته، و تتم المصادقة على ذلك في كل مؤتمر وطني، بعد وفاة الرئيس المؤسس يتم انتخاب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

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