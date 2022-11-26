مونديال قطر.. بولندا تهزم السعودية بهدفين دون رد

هبة بريس - وكالات

اختلطت أوراق المجموعة الثالثة في مونديال قطر، بعد فوز بولندا على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية اليوم السبت.

وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن سالم الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك تشيزني ببراعة، لتذهب الكرة بعدها إلى محمد البريك الذي صوب مجددا من مسافة قريبة، إلا أن تشيزني تألق مجددا وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعدما استفاد من خطأ “كارثي” لمدافع منتخب السعودية، عبدالإله المالكي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0