انقلاب حافلة النادي القنيطري.. 17 إصابة ضمنهم 3 حالات خطيرة

2022-11-26 / 09:15
0
هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم سيدي بنور بأن 17 من لاعبي فريق النادي الرياضي القنيطري لكرة القدم، أصيبوا بإصابات خفيفة، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير تعرضت لها حافلة النادي مساء أمس الجمعة، عند مدخل مدينة سيدي بنور.

وأوضحت السلطات المحلية أن أعضاء الفريق كانوا في طريقهم صوب مدينة اليوسفية لملاقاة ناديها المحلي، أولمبيك اليوسفية، برسم الدورة العاشرة من منافسات القسم الوطني هواة لكرة القدم، قبل أن تتعرض الحافلة التي كانت تقل 33 من أفراد الفريق القنيطري لحادثة سير، بعد انقلابها بأحد المنعرجات على الطريق الوطنية رقم 7 بالنقطة الكيلومترية رقم 16.

وفور إشعارها بالحادث، تجندت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سيدي بنور لتلقي الإسعافات والفحوصات اللازمة، فيما استدعت الحالة الصحية للاعبين الثلاثة المصابين بجروح متفاوتة الخطورة توجيههم إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة للخضوع للعلاجات الضرورية

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة أكادير.. الق.اتل خنق الضحية بعد خلاف حول معاملات تجارية إلكترونية

جريمة أكادير.. الق.اتل خنق الضحية بعد خلاف حول معاملات…

2022-11-26 / 11:06
Photo of سيدي بنور..انقلاب حافلة النادي القنيطري وتسجيل إصابات في صفوف اللاعبين

سيدي بنور..انقلاب حافلة النادي القنيطري وتسجيل إصابات في صفوف…

2022-11-25 / 22:52
Photo of البيضاء: سائق ” تريبورتور ” متهور يدهس طفلة على سكة “الترومواي”

البيضاء: سائق ” تريبورتور ” متهور يدهس طفلة على…

2022-11-25 / 11:55
Photo of فاس.. إصابات في انهيار عمارة من 3 طوابق

فاس.. إصابات في انهيار عمارة من 3 طوابق

2022-11-24 / 12:29
Photo of العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة

العثور على ج_ثة متحللة بمجرى مائي تستنفر أمن طنجة

2022-11-22 / 17:24
Photo of 13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتازة

13 قت_يل و37 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين…

2022-11-22 / 11:15
Photo of جريمة وجدة.. المتهم “كان متشبعا بالفكر المتطرف”

جريمة وجدة.. المتهم “كان متشبعا بالفكر المتطرف”

2022-11-21 / 15:14
Photo of “مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

“مـ..ـأساة” ..غرق مركب صيد يقل 6 مغاربة بالقنيطرة

2022-11-20 / 20:04
Photo of قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في ولاية كولورادو الأمريكية

قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في…

2022-11-20 / 18:12
Photo of مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة و فاس

مصـ..ـرع فتاتين في حـ..ـادثة سير بالطريق السيار بين تازة…

2022-11-19 / 21:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق