انقلاب حافلة النادي القنيطري.. 17 إصابة ضمنهم 3 حالات خطيرة

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم سيدي بنور بأن 17 من لاعبي فريق النادي الرياضي القنيطري لكرة القدم، أصيبوا بإصابات خفيفة، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادثة سير تعرضت لها حافلة النادي مساء أمس الجمعة، عند مدخل مدينة سيدي بنور.

وأوضحت السلطات المحلية أن أعضاء الفريق كانوا في طريقهم صوب مدينة اليوسفية لملاقاة ناديها المحلي، أولمبيك اليوسفية، برسم الدورة العاشرة من منافسات القسم الوطني هواة لكرة القدم، قبل أن تتعرض الحافلة التي كانت تقل 33 من أفراد الفريق القنيطري لحادثة سير، بعد انقلابها بأحد المنعرجات على الطريق الوطنية رقم 7 بالنقطة الكيلومترية رقم 16.

وفور إشعارها بالحادث، تجندت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سيدي بنور لتلقي الإسعافات والفحوصات اللازمة، فيما استدعت الحالة الصحية للاعبين الثلاثة المصابين بجروح متفاوتة الخطورة توجيههم إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة للخضوع للعلاجات الضرورية

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