آيت الطالب يحذر من تداول المراسلات على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، من تداول الوثائق الإدارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا مسؤولي وزارته إلى التقيد بالتعليمات الصارمة في هذا الصدد عبر اصدار التعليمات إلى كافة الموظفات والموظفين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة، للحرص على تطبيق مقتضيات المنصوص عليها في هذا الشأن تجنبا للمتابعة القضائية والتأديبية.

وأكدت الوزارة في مذكرة ( حصلت هبة بريس على نسخة منها) أن من طبيعة تقاسم هذه الوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه أن يشكل إضرارا بمصالح الإدارة والنيل من مصداقيتها وهيبتها أو مساسا بالمعطيات الشخصية، داعية إلى الحد من هذه الظاهرة بالامتناع عن تداول المراسلات و الوثائق الإدارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع استعمال البريد الإلكتروني المؤمن والمنصات الرقمية المخصصة من قبل الإدارة لتبادل المعطيات والوثائق الإدارية مع الحرص على إيلاء العناية اللازمة التدبير وحفظ هذه الوثائق، وفي حالة المخالفة سيعرض الفاعل نفسه للمتابعة القضائية والتأديبية.

واستندت المذكرة الوزارية التي وجهها الوزير إلى كل من الكاتب العام، والمفتش العام، ورئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛ و مديري الإدارة المركزية، والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية؛ ومندوبي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمالات والأقاليم؛ ( استدنت) على حجم تداول بعض المراسلات و الوثائق الإدارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع عن قصد أو عن جمل، على الرغم من أن الشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يقتضي استعمال الوسائل الإلكترونية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل وخدمة الحق في الوصول إلى المعلومة، لكن تداول بعض المراسلات و الوثائق الإدارية قد يكون فيه مساس بالحفاظ على السر المهني كما هو مشار إليه في الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

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