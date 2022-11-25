وزارة البلدية القطرية تشكر الجمهور المغربي على تنظيف الملعب بعد المباراة

هبة بريس - الرباط

قامت الجماهير المغربية، نهاية المباراة التي جمعت منتخبي المغرب وكرواتيا، بتنظيف ستاد البيت بالدوحة.

ووجدت هذه اللفتة تقديرا كبيرا من قبل وزارة البلدية حيث قدمت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر الشكر للجماهير المغربية.

و نشرت الوزارة تصميمات تحتوي على صور للجماهير خلال قيامها بنظافة مدرجات الملعب عقب المباراة، وتضمن التصميم الذي نشرته الوزارة لشكر جماهير المغرب والسعودية واليابان عبارة: “شكراً على مشاركتكم في الحفاظ على ملاعبنا نظيفة..لا تتركوا شيئا سوى صدى تشجيعكم”.

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