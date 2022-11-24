بايتاس عن احتجاج المحامين: “الحكومة لم تغلق باب الحوار”

هبة بريس - لبنى أبروك

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على احتجاج واضراب المحامين بسبب الإجراءات الضريبية في قانون المالية 2023.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “كان حوار مع المحامين برعاية الفرق البرلمانية على مستوى مجلس النواب، بحضور الحكومة، وفي مستوى ثان كان حوار برئاسة عزيز أخنوش مع النقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين.”

وأضاف بايتاس، أن هذه التوصيات والمخرجات سيتم تفعيلها على مستوى قراءة قانون المالية التي تجري حاليا بمجلس المستشارين، مسترسلا بالقول “الحكومة عمرها ما سدات الباب بالعكس هي دائما تستجيب للحوار، لكن أعتقد أن ما تم تقديمه الى حدود الساعة هو مهم جدا ويجب تثمينه وترصيده.”

وتابع المسؤول الحكومي قائلا “الحكومة خلات آلية أخرى وهي اللجان المشتركة التي سوف تكمل العمل، واذا كانت أمور تحتاج إلى تدقيق أو مزيد من النقاش فالحكومة منفتحة في هذا المجال.”

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