مونديال قطر.. سويسرا تفوز على الكاميرون بأقدام كاميرونية

2022-11-24 / 13:30
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هبة بريس - وكالات

افتتح منتخب سويسرا مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، بفوز ثمين 1-صفر على منتخب الكاميرون اليوم الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة.

وعلى ملعب الجنوب في منطقة الوكرة سجل المهاجم السويسري بريل إمبولو هدف سويسرا الوحيد. وتلقى إمبولو تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 48، ليمنح سويسرا التقدم بعدما كانت الكاميرون الطرف الأفضل في الشوط الأول.

ورفض إيمبولو (25 عاما) الاحتفال بهدفه، وبدا وكأنه يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا للاحتفال بهدف التقدم.

وولد إمبولو في ياوندي لكنه نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى.

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