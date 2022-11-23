الرباط تحتضن الاجتماع ال35 للجنة التوجيهية لمبادرة “5 زائد 5 دفاع”

هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ينعقد الاجتماع الخامس والثلاثون للجنة التوجيهية لمبادرة ” 5 زائد 5 دفاع “، برئاسة المملكة المغربية ، يومي 23 و 24 نونبر 2022 بالرباط، بمشاركة ثماني دول أعضاء في المبادرة ، وهي: فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن برنامج هذا الاجتماع رفيع المستوى يتضمن استعراض حصيلة الأنشطة المبرمجة برسم سنة 2022 ، واستكمال مخطط عمل 2023 ، وكذا وضع الإعلان الوزاري المشترك ، والذي سيتم اعتماده والتوقيع عليه خلال الاجتماع الـ18 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة، المقرر عقده في 16 دجنبر 2022 بالرباط.

وأبرز المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة، وفي كلمة تلاها نيابة عن الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، أشاد الجنرال دو بريغاد محمد حيال، في كلمته الافتتاحية، بـ”جهود جميع الدول الأعضاء التي تساهم بشكل فاعل في دينامية هذه المبادرة خمسة زائد خمسة دفاع”. كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها جميع الدول الأعضاء من أجل السير “الناجح” للأنشطة المبرمجة سنة 2022.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تشمل تخطيط وإدارة مختلف التمرينات، وتنفيذ أعمال التكوين والبحث المنجزة من طرف تجمع “5 زائد 5 دفاع” والمركز الأورو- مغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع المبادرة.

وأوضح أنه سيتم بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ35 للجنة التوجيهية لمبادرة (5 زائد 5 دفاع) تقديم نتائج بحث المركز الأورو- مغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وأحدث المستجدات بشأن التقدم المحرز في المنتدى الإلكتروني ومركز التكوين في مجال إزالة الألغام لدواعي إنسانية ، وكذا تقاسم الخبرات المكتسبة بخصوص تمرين المراقبة البحرية “SEABORDER 2022” ومقاربة النوع الاجتماعي ضمن العمليات العسكرية الخارجية.

ويتضمن مخطط العمل المقترح برسم سنة 2023 زيادة أنشطة التعاون بنسبة 20 في المائة. وفي هذا الإطار ، تعتزم القوات المسلحة الملكية تنظيم سبعة أنشطة ، تشمل تدريبا للبحث والإنقاذ ، ووحدتين للتكوين، وثلاث ندوات واجتماعا لمجموعة التنسيق البحري. وتعكس هذه المساهمة التزام المغرب لصالح المبادرة ، وكذا تشبثه بأهدافها ، باعتبارها ركيزة أساسية للتعاون بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في المبادرة.

وتعد “مبادرة 5 زائد 5 دفاع”، التي تم إطلاقها سنة 2004 ، منتدى للتشاور والتفاهم متعدد الأطراف بين ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط. ويشكل هذا المنتدى إطارًا تفضيليًا لتعزيز المعرفة المتبادلة والتبادلات حول المواضيع ذات الصلة، على وجه الخصوص، بالسلامة البحرية وسلامة الطيران ومساهمة القوات المسلحة في إدارة الكوارث الكبرى والبحث الأكاديمي والتكوين.

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