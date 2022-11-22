شركة غاز إسرائيلية تعتزم الاستثمار بالصحراء

هبة بريس _ اقتصاد

أبدت شركة إسرائيلية عن استعدادها للاستثمار في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الصحراء بالمغرب.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد إينرجي” العاملة في مجال الطاقة، إن مؤسسته مستعدة للتنقيب عن الغاز في “الصحراء”، مشيراً إن المغرب اصبح مستقبلا مركزا للطاقة بسبب استقراره وتنوع المصادر التي يعتمدها”.

وأضاف في تصريحات نقلتها “جيروزاليم بوست”: “الصحراء عبارة عن خزان كبير للغاز الطبيعي”.

وكشف أن الشركة تعمل على “استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار بشكل أكبر في مجال الطاقة بالمغرب”، مبينا أن الشركة “تستثمر حاليا في ثلاث مجالات هي الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”.

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وأكد أن “المغرب في وضع مثالي ليصبح مركزا عالميا للطاقة، نظرا لاستقراره وجغرافيته وقربه من أوروبا”.

وتعتبر “نيوميد إينرجي” أنها أقوى شركة للطاقة لدى الاحتلال الإسرائيلي، واستثمرت خلال العقد الماضي 12 مليار دولار في هذا المجال بما يشمل عمليات الاستكشاف والتطوير والتنقيب والإنتاج والبيع، ولديها اتفاقيات ربط غير مسبوقة مع كل من الإمارات والأردن، وأضافت لها اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

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