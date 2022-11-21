برنامج فرصة يحقق هدفه الرئيسي بنسبة 100 بالمئة

هبة بريس _ اقتصاد

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن برنامج (فرصة) قد حقق هدفه الرئيسي بشكل كامل بنسبة مئة بالمئة.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذا البرنامج منح تمويلات لفائدة ما يزيد عن 10 آلاف حامل مشروع حتى الآن، ليتجاوز بذلك الهدف الرئيسي الذي تم وضعه، موضحة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل انعقاد أكثر من 400 لجنة تمويل جهوية، موزعة على كافة التراب الوطني، وذلك خلال الفترة بين شهري غشت وأكتوبر 2022.

كما أكد المصدر ذاته أن الشباب حاملي المشاريع الممولة، والذين يشكلون الشريحة المستهدفة من البرنامج وغالبية المستفيدين، يعملون في قطاعات مختلفة، لاسيما قطاع التجارة والسياحة والصناعة التقليدية والخدمات والفلاحة.

من جانب آخر، أعطى البرنامج منذ انطلاقته الأولوية للنساء حاملات المشاريع. وقد بصمت هؤلاء النساء على مسار لافت طوال مراحل الانتقاء والتكوين والمواكبة.

ونتيجة لذلك، فإن المشاريع التي يحملها العنصر النسوي خصصت لها 20 في المائة من التمويلات الممنوحة، وذلك تماشيا مع التزام البرنامج بتشجيع ريادة الأعمال في الوسط النسائي.

يشار إلى أنه تم تعزيز هذا الإنجاز الشامل للبرنامج عن طريق تعبئة مجموع شركاء البرنامج، من بينهم 60 حاضنة و7 مؤسسات تمويل، والذين استقطبتهم الشركة المغربية للهندسة السياحية، ما مكن توفير مواكبة عن قرب لحاملي المشاريع لتمكينهم من تقديم ملفات تمويل ذات جودة، وكذا من الحصول على آراء إيجابية ومؤيدة.

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