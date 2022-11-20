قــ..ـتلى في هـ..ـجوم مسلح على ملهى ليلي للمــ..ـثليين في ولاية كولورادو الأمريكية

هبة بريس - وكالات

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون، بعد أن فتح مسلح النار داخل نادٍ للمثليين في ولاية كولورادو الأمريكية ليلة السبت.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، ويدعى أندرسون لي ألدريتش (22 عاماً)، رهن الاحتجاز ويتلقى العلاج من إصابات.

وأضافت الشرطة إن شخصين بمزايا “بطولية” في الملهى تمكنوا من السيطرة على المهاجم.

وأصدر “كلوب كيو”، في كولورادو سبرينغز، بياناً على فيسبوك قال فيه إن “الهجوم الأحمق على مجتمعنا قد دمره”، وشكر العملاء الذين “أخضعوا” المسلح.

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