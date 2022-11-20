خيبة أمل حيال نتائج قمة المناخ بشأن الانبعاثات

2022-11-20 / 11:49
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هبة بريس _ وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأحد، عن خيبة أملهما حيال النص الختامي الذي أقره المشاركون في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية “كوب 27” والمتعلق بضرورة سرعة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأقر المشاركون إعلانا ختاميا يدعو إلى خفض “سريع” لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة بقمة العام الماضي التي انعقدت في مدينة غلاسغو باسكتلندا.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة مصورة، أن قمة المناخ “فشلت” في وضع خطة “لخفض الانبعاثات بشكل جذري”.

وأضاف: “نحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات الآن، وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ”.

وفي السياق، وصف غوتيريش القرارات المتخذة في قمة المناخ بشرم الشيخ بشكل عام بأنها “غير كافية”.

وتابع: “أرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة، لكن من الواضح أن هذا لن يكون كافيا”.

وأشار إلى أن قرار إنشاء ذلك الصندوق مجرد “إشارة سياسية” كان هناك حاجة إليها لإعادة بناء الثقة.

بدوره، قال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر: “ما لدينا ليس كافيا كخطوة للأمام، ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزيادة مستوى خفض انبعاثاتهم وتسريعه”.

وأردف: “لقد خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك”.

واختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب27″، فجر الأحد، بعد مفاوضات طويلة تجاوزت بكثير الموعد المحدد.

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