السكوري يشيد بالتعاون الوثيق بين المغرب والكاميرون

هبة بريس

أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، يونس السكوري ، بالتعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون ، مبرزا أواصر الأخوة والصداقة بين الملك محمد السادس والرئيس بول بيا.

وذكرت الرئاسة الكاميرونية ، في بيان على موقعها الرسمي ،أن السكوري ، الذي كان حاملا رسالة من العاهل المغربي إلى الرئيس الكاميروني ،أكد في تصريح للصحافة بعد استقباله من طرف بول بيا في قصر الوحدة بياوندي ، أن اللقاء كان فرصة ” للتطرق للعلاقات الممتازة بين قائدي بلدينا وكذلك بين بلدينا وشعبينا”.

ونقل البيان عن السكوري قوله إنه “يجب التأكيد أن تميز الشراكة بين بلدينا لا يضاهيها سوى الأخوة التي تربط قائدينا”.

وأشاد الوزير المغربي ، يضيف المصدر ذاته ، أيضا بالكاميرون ” البلد الملهم والذي يتميز على الساحة الإفريقية والعالمية في العديد من القضايا”.

وتابع المصدر ، أن بول بيا والسكوري تطرقا إلى مشاركة الأسود غير المروضة وأسود الأطلس في كأس العالم لكرة القدم 2022 ، معربين عن أملهما في أن يعمل المنتخبان الوطنيان الكبيران على تشريف كرة القدم بالقارة في هذا الموعد العالمي.

يذكر أن السكوري كان قد استقبل يوم الخميس في ليبروفيل من طرف رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا ، ويوم الجمعة في كينشاسا من قبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو الذي سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

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