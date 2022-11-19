رئيس الكونغو يستقبل يونس السكوري حاملا رسالة ملكية

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو ، يوم الجمعة في كينشاسا، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري حاملا رسالة من الملك محمد السادس، وفق رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية على حسابها الرسمي على “تويتر” أن هذا الاستقبال ، الذي جرى بحضور سفير الملك محمد السادس في كينشاسا، رشيد أغاسيم ، كان مناسبة للوزير المغربي للتأكيد على أن “المملكة تربطها علاقات ممتازة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لاسيما بفضل الصداقة التي تجمع قائدي البلدين”.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني ​​في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يقول المصدر، أشار السكوري إلى أن الملك محمد السادس “يتمسك بقوة بمبادئ السيادة والوحدة، وهي أسس يشدد عليها جلالة الملك”.

وحسب وكالة الأنباء الكونغولية، التي نقلت عن مصدر من رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فإن استقبال الرئيس الكونغولي للسكوري كان مناسبة “لاستعراض العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين ، من جهة ، وبين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي من جهة أخرى”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن العلاقات الدبلوماسية والتاريخية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة المغربية “كانت دائمًا جيدة”.

وكان الوزير المغربي قد استقبل يوم الخميس في ليبرفيل من قبل الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا حيث سلمه رسالة من الملك محمد السادس.

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