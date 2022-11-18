رئيس الاتحاد الألماني يعلق على “تنحية القضايا السياسية” في كأس العالم

هبة بريس

انتقد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمحاولاته تقييد الأنشطة السياسية للمنتخبات الوطنية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

وقال نويندورف الجمعة في مؤتمر صحفي قبل كأس العالم إنه منزعج بشكل خاص من رسالة رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو قبل أسبوعين التي حثت الفرق على “التركيز على كرة القدم” وتنحية القضايا السياسية جانبا.

وقال “قضية حقوق الإنسان يجب ألا يكون لها دور الآن، وأن نركز الآن هنا على كرة القدم فقط . هذا الامر أزعجنا إلى حد ما وأثار اضطرابنا”.

وأضاف أن الاتحاد تعين عليه إرسال إشارة واضحة بأنه لن يتم إسكاته.

وأشار نويندورف كذلك إلى قرار فيفا بمنع منتخب الدنمارك من حمل شعار “حقوق الإنسان للجميع” على قمصان التدريب.

وقال “تم التصريح بأن ذلك بيان سياسي وبالتالي فهو محظور. نحن لا نتحدث عن قرار سياسي يمكن اتخاذه بطريقة أو بأخرى بشعار مثل (حقوق الإنسان للجميع) إنه يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان عالمية وملزمة في جميع أنحاء العالم “.

كما ذكر أن ألمانيا تتعاون مع اتحادات أوروبية أخرى تريد من قادتها ارتداء شارة على شكل قلب بألوان قوس قزح خلال مباريات كأس العالم احتجاجا على التمييز.

واستطرد قائلا “هذا ليس بيانا سياسيا، لأنه بيان خاص بحقوق الإنسان، إذا تم حظره فسأكون مستعدا تماما لسداد غرامة”.

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