الملك محمد السادس

الملك يتوصل ببرقية تهنئة من عاهل البحرين بمناسبة عيد الاستقلال

2022-11-18 / 15:52
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

وجاء في هذه البرقية “باسمنا ونيابة عن شعب مملكة البحرين، يسعدنا أن نتقدم لجلالتكم بعاطر التهاني وخالص التبريك مقرونة بأطيب تحياتنا، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد للمملكة المغربية الشقيقة، أعاده الله عليكم وأنتم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق وقد تحقق له بقيادتكم الحكيمة ما يصبو إليه من ارتقاء وازدهار، وأن يوثق عرى الأخوة القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويزيدها قوة ومتانة على مر الزمان”.

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