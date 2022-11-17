المنتخب المغربي يفوز على نظيره الجورجي بثلاثية نظيفة

2022-11-17 / 19:18
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هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب المغربي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعته بالمنتخب الجورجي، بملعب الشارقة بالإمارات المتحدة.

وسجل اللاعب المغربي، سفيان بوفال، الهدف الثالث لصالح المنتخب المغربي، عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 71.

فيما جاء الهدف الثاني بتسديدة قوية ومباشرة، من وسط الملعب، لحكيم زياش، في الدقيقة الـ 29، وجدت طريقها إلى شباك المنتخب الجورجي.

وكان يوسف النصيري قد افتتح التسجيل لـ “الأسود” في الدقيقة الخامسة.

وتأتي المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي والجورجي، في إطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.

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