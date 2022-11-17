وزير جزائري : تغيير إسبانيا موقفها من الصحراء سبب لنا قلقا شديدا
قال عبد العزيز رحابي، إن تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، “سبب قلقا شديدا للجزائر”، نظرا لمكانة إسبانيا كقوة مديرة سابقة في الصحراء.
وأضاف رحابي الذي شغل منصب وزير الاتصال في حوار مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن سبب القطيعة بين إسبانيا والجزائر، يرجع بالأساس لتغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء، و”نزوحها عن موقفها السابق المحايد” في هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك إجماع في الجزائر على الاستمرار في القطيعة مع إسبانيا بسبب هذا الأمر.
وربط المسؤول الجزائري المذكور الذي شغل سابقا منصب سفير بلاده في مدريد، عودة العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، بعودة الأخيرة إلى موقفها السابق، أو على الأقل إعطاء إشارات واضحة تقترب من الحياد بدل دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، مشيرا إلى أن تصريح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في الأمم المتحدة في الشهرين الماضيين الذي لم يذكر فيه دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي كان إشارة جيدة التُقطت بإيجابية من طرف النظام الجزائري ورئيسه عبد المجيد تبون.
12 تعليقات
وما دخلكم في الصحراء المغربية لعنة الله عليكم
إلى الجحيم يا معشر الكابرانات لن تنالوا من المملكة المغربية الشريفة ولن تكون لكم رجل في الصحراء المغربية وموتو بغيضكم
وما دخلكم في شؤون المغرب ونعلم الله الى يوم الدين،
كفاك مشاكلكم الداخلية وان كانت لكم ديون عند المغرب فمرحبا لتسديدها واذا كانت لكم رغبة في تشويش سمعة بلدنا فلن تنالو الا ….
صراحة ما دخلكم في الصحراء المغربية؟؟؟
لم يقطعوا أي علاقات مع أي دولة تعترف بالكيان الصهيوني وتدعمه بالمال والعتاد ولكن عندم يكون المس بالوحدة الترابية للمغرب فبدون شك ستجد الجزائر هي السباقة لعمل أي شيئ لتعادي به المغرب.
اسبانيا تعترف بمغربية الصحراء
الجزائر : تحتج و تسحب السفير و تقاطع اسبانيا و تبكي في الاعلام
أمريكا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
الجزائر : صم بكم عمي
. دولة تتجه لعداوة كل جيرانها . العجب العجاب كيف أصبح حفنة من المرتزقة في تندوف اهم من مصالح الشعب الجزائري . لا نرى مثل ردات الفعل هذه عندما يتعلق الامر بالجزائر و شعبها . على العموم كما قال بوريطة المغرب تجاوز هذه الافعال الصبيانية وإختار طريقه ولا للعودة للوراء .
إما تساعدني على تقسيم أخي أو وداعا
ما علاقة الجزائر بقضية الصحراء, وهو في كل المنابر يصرح انه ليس طرفا في النزاع؟!!!
همهم تقسيم المغرب و منين اديروا خرجات الاعلامية كيقولوا حنى بعااااد ما عدنا دخل في هد الامر
اسبانيا الان تعمل شركات اعمال في الصحراء المغربية الداخلة حتى لو قطعو مع العالم سيظلون صغار بدون اساس فقط
مغرب سيضل شوكة في حلق الكبرنات العجزة فرنسا المغرب معدب الكبرنات العجزة هههههه
وما دخلكم في الصحراء المغربية حتى يقلقكم موقف اسبانيا….مادمتم طرف محايد كما تدعون