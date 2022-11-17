سطات.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي إلى 47 شخصا

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي كان مركز ثلاثاء لولاد باقليم مسرحا له، قد ارتفعت لتبلغ حوالي 47 شخصا موزعين بين رجال ونساء وأطفال يعتقد أنهم تعرضوا لتسمم غذائي بمركز ثلاثاء لولاد نواحي دائرة ابن احمد في وقت سابق.

وأضافت مصادرنا، أن الحصيلة مرجحة للارتفاع بعد ورود حالتين صباح اليوم الخميس على قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني، في الوقت الذي لازال فيه بعض الضحايا يرقدون داخل قسم العناية المركزة، فيما وضع آخرون تحت المراقبة، وآخرون تم تسريحهم بعد أن خضعوا للفحوصات الطبية.

ويشار، أن حالة من الاستنفار عرفتها مدينة سطات من أمس الأربعاء، بعد نقل العشرات من المواطنين على متن سيارات الاسعاف قادمين من مناطق مختلفة تابعة لمنطقة ثلاثاء لولاد نواحي مدينة ابن احمد اقليم سطات، لتلقي العلاجات، على خلفية مايعتقد أن تسمم غذائي تعرض له الضحايا يعد تناولهم لوجبات سريعة بأربع محلات تجارية.

الضحايا وحسب ذات المصادر، كانوا قد نقلوا في وقت سابق إلى مستشفى مدينة ابن احمد، قبل ان تتدهور وضعياتهم الصحية، ويحالوا جميعا على مستشفى الحسن الثاني بسطات حيث لازال العديد منهم تحت المراقبة الطبية لحد كتابة هذه الأسطر، فيما يعكف المحققون تحت اشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الواقعة.

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