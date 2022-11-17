الحكومة: “أزمة الحليب موسمية وندعو الله أن يغيثنا”

2022-11-17 / 15:15
0
هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرٍسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن ندرة الحليب مرتبط بأزمة موسمية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، “ندعو الله أن يغيثنا بالأمطار.. السنة الماضية من أصعب السنوات، لكن عندنا منظومة فلاحية اشتغلنا عليها سنوات ومكنت من توفير مجموعة من المواد للبلاد والحفاظ على مستوى الصادرات.”

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تشتغل على مجموعة من الحلول ومناقشتها مع المهنيين لوضع اللمسات الأخيرة لتوفير مادة الحليب بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. الحكومة تقرر الزيادة في المعاشات التي يصرفها صندوق الضمان الاجتماعي

رسميا.. الحكومة تقرر الزيادة في المعاشات التي يصرفها صندوق…

2022-11-17 / 16:32
Photo of تفاصيل نظام التأمين عن المرض للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

تفاصيل نظام التأمين عن المرض للأشخاص غير القادرين على…

2022-11-17 / 16:22
Photo of سطات.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي إلى 47 شخصا

سطات.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي إلى 47 شخصا

2022-11-17 / 15:55
Photo of الحكومة تحذر: “لا محاباة مع أي حالة غش أو زيادة غير مبررة في الأسعار”

الحكومة تحذر: “لا محاباة مع أي حالة غش أو…

2022-11-17 / 15:45
Photo of بايتاس: “حنا الدولة الوحيدة اللي دعمات مهنيي النقل”

بايتاس: “حنا الدولة الوحيدة اللي دعمات مهنيي النقل”

2022-11-17 / 15:37
Photo of بايتاس: الحكومة كتدعم البوطة ب95 درهم والخبزة بدرهم”

بايتاس: الحكومة كتدعم البوطة ب95 درهم والخبزة بدرهم”

2022-11-17 / 15:00
Photo of أزمة الحليب بالمغرب الى أين ؟؟

أزمة الحليب بالمغرب الى أين ؟؟

2022-11-17 / 14:44
Photo of مع أولى تباشير المطر.. المغاربة يترقبون جود السماء بسخاء

مع أولى تباشير المطر.. المغاربة يترقبون جود السماء بسخاء

2022-11-17 / 14:23
Photo of البيضاء.. توقيف 3 أشخاص وحجز 9 آلاف قرص مخدر

البيضاء.. توقيف 3 أشخاص وحجز 9 آلاف قرص مخدر

2022-11-17 / 13:46
Photo of هزة أرضية بقوة 4 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2022-11-17 / 13:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق