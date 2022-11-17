كوب 27: اجتماع رفيع المستوى يشيد بريادة الملك 

هبة بريس

أشاد الاجتماع رفيع المستوى للجان المناخ الثلاث الإفريقية المنعقد على هامش قمة المناخ (كوب 27 ) بشرم الشيخ (مصر)، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبدعم المغرب من أجل تفعيل هذه اللجان.

ونوه الاجتماع رفيع المستوى في بيان اعتمده المشاركون، بريادة جلالة الملك وبدعم المغرب، الشريك المؤسس، من أجل تفعيل هذه اللجان.

وعرف هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس جمهورية السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ماكي سال، ورئيس جمهورية الكونغو رئيس لجنة المناخ بحوض الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، بمشاركة رئيس النيجر، محمد بازوم، بصفته رئيس لجنة المناخ بمنطقة الساحل، ورئيس السيشل، وافيل رامكالاوان، بصفته رئيس لجنة المناخ بالدول الجزرية.

كما شهد الاجتماع مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، والعديد من الوزراء الأفارقة المكلفين بالبيئة، وكذا ممثلين سامين لمنظمات وبلدان شريكة للجان الثلاث.

وذكر البيان، أيضا، بإحداث لجان المناخ الثلاث الإفريقية خلال قمة العمل الإفريقية من أجل اقلاع قاري التي عُقدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش قمة المناخ (كوب 22) بمراكش في 2016.

كما تم الاتفاق في ختام هذا الاجتماع على تعزيز التشكيل الحالي للجان الثلاث من خلال وضع آلية للتنسيق المشترك بين رئاساتها وشركائها المؤسسين، المغرب ووحدة التغيرات المناخية بمفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل إسماع صوت الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاقية باريس للمناخ، لدى مؤسسات التمويل الدولية والمانحين.

وحث المشاركون في هذا الاجتماع رفيع المستوى، المنتظم الدولي، وخاصة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية، على تقديم الدعم الكامل لأنشطة لجان المناخ الثلاث الإفريقية الرامية إلى التوفيق بين مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة وإحداث مناصب شغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.

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