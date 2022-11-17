البرلمان الإيطالي يسمح للنائبات بإرضاع أطفالهن أثناء الجلسات

هبة بريس - وكالات

سمح البرلمان الإيطالي، للعضوات بإرضاع أطفالهن خلال الجلسات البرلمانية تحت قبة البرلمان.

وذكر موقع “tgcom24” الإيطالي أن القرار جاء بعد الموافقة على تعديل قانوني يرفع الحظر الذي كان مفروضا في السابق على إرضاع العضوات أطفالهن خلال سير عمل الجلسة.

ويقضي قرار البرلمان بالسماح للعضوات المرضعات بالجلوس في الصف العلوي من القاعة، ومن ثم يمكنهم إرضاع رضيعهن الذي لم يكمل السنة الأولى من عمره، لينهي بذلك الوضع السابق الذي كان يلزم العضوة المرضعة بالجلوس في غرفة خاصة لهذا الغرض.

يشار إلى أن رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة، جورجيا ميلوني، كانت قد دافعت عن تعديل القانون القديم والسماح للعضوات بإرضاع أطفالهن داخل المجلس.

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