الملك يهنئ “ناتاشا” بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سلوفينيا

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سلوفينيا.

وجاء في برقية العاهل المغربي “يسعدني بمناسبة انتخابكن رئيسة لجمهورية سلوفينيا، أن أبعث إليكن بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكن السامية لقيادة بلدكن الصديق نحو المزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف الملك محمد السادس “إن الثقة الغالية التي حظيتن بها من لدن شعب سلوفينيا، لتعبر عن مدى تقديره الكبير لشخصكن ولما تتحلين به من خبرة وكفاءة عاليتين”.

واغتنم الملك محمد السادس هذه المناسبة، ليؤكد لرئيسة جمهورية سلوفينيا حرص جلالته على “العمل سويا من أجل توطيد روابط الصداقة المتينة التي تجمع بلدينا، وإعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

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