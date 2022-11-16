بلجيكا.. إيداع الإمام المغربي حسن إيكويسن في مركز مغلق قبل ترحيله

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة الأربعاء، وضع الإمام المغربي حسن إيكويسن، في مركز مغلق بهدف ترحيله من الأراضي البلجيكية.

وقالت نيكول دي مور في بيان إن “الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا، ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي”، موضحة أنه “وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي” البلجيكية.

وأضافت أن إيكويسن “لا يعطي أي إشارة إلى أنه يرغب بالعودة طوعا، والسلطات الفرنسية ما زالت تطالب بهذا الشخص لتتمكن من إعادته إلى المغرب” مشيرةً إلى أنه “ليس لديه تصريح للإقامة على الأراضي البلجيكية”.

وقالت: “نبقى على تواصل مع فرنسا للسماح بإبعاده”.

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