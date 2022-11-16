جون أفريك: بداية خجولة نحو انفراجة في العلاقات بين الرباط وباريس

2022-11-16 / 13:39
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هبة بريس

أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أنه بعد فترة طويلة من البرودة بين الرباط وباريس، تشير عدة أدلة إلى بداية خجولة نحو انفراجة في العلاقات.

وذكرت المجلة أن مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة ناصر بوريطة في منتدى باريس للسلام، الذي انعقد في نسخته الخامسة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، فسّرها العديد من الخبراء على الساحة الدبلوماسية أنها “علامة على الانفراج”، وهي المرة الأولى منذ إنشاء هذا المنتدى في عام 2018 التي يشارك فيها رئيس الدبلوماسية المغربية.

ووصفت المجلة، هذه المشاركة ب”الخطوة الرمزية” وطريقة لإظهار أن المملكة المغربية منفتحة على إصلاح شامل للعلاقات مع فرنسا.

وأضافت المجلة الفرنسية، أنه قبل ذلك، تغاضى بوريطة، خلال حضوره بالقمة العربية بالجزائر، في رده على الصحافيين، عن جوهر المشكلة، أي قضية الصحراء المغربية، فضلاً عن سوء التفاهم الكبير الموجود في أعلى المجالات.

وعلى الجانب الفرنسي، تمت أيضا ملاحظة خطوات تجاه الرباط: خلال مجلس الأمن الذي انعقد في نهاية أكتوبر في نيويورك، ظلت فرنسا، وفية لموقفها وصوتت لصالح القرار 2654 الذي يؤكد بشكل لا لبس فيه على مسؤولية الجزائر عن الصراع في الصحراء المغربية.

كما سلطت باريس الضوء على الحاجة إلى إعادة إطلاق اجتماعات المائدة المستديرة بحضور جميع الأطراف –البوليساريو والمغرب والجزائر وموريتانيا، وهو ما يشكل في نظر المملكة، تقدما دبلوماسيا كبيرا. وفق المصدر ذاته

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