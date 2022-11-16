بعد تعيينه.. السفير الأمريكي الجديد بالمغرب يصل الرباط

2022-11-16 / 12:52
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هبة بريس - الرباط

أسابيع بعد تعيينه سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، وصل أمس الثلاثاء، بونييت تالوار الى الرباط.

ونشرت السفارة الأمريكية بالرباط على حسابها بموقع “فيسبوك”، صورا لاستقبال السفير الأمريكي الجديد.

وأرفق حساب السفارة الصور بتدوينة جاء فيها: “انضموا الينا للترحيب بالسفير الأمريكي الجديد! وصل السفير بونيت تالوار الى الرباط اليوم ليتولى منصبه في المملكة المغربية”.

وكان السفير الأمريكي الجديد، قد أدى قبل أسبوع، اليمين بمقر الخارجية الأمريكية.

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