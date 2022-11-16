الجماهير المغربية تشرع في التوافد على قطر وسط توقعات بحضور قياسي
هبة بريس ـ رياضة
أيام معدودة على رؤوس الأصابع تلك التي باتت تفصل المنتخب المغربي على موعد أول مباراة له في مونديال قطر، و هو ما دفع عددا من الجماهير المغربية للشروع في الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث العالمي.
و بدأت أفواج الجماهير المغربية تتقاطر تباعا على قطر، سواءا من أرض الوطن أو الجالية المغربية المقيمة في دول عدة و خاصة أوروبا و أمريكا.
و بثت الجماهير المغربية المقيمة في دولة قطر و المدعمة بمغاربة الخليج و خاصة الإمارات و السعودية الذين حلوا مبكرا لقطر، الحماس في شوارع الدوحة حاملين الرايات الحمراء بنجمتها الخضراء و مرتدين أقمصة أسود الأطلس و مرددين شعارات و أهازيج حماسية.
و يتوقع أن يحقق الحضور الجماهيري المغربي في مونديال قطر رقما قياسيا على غرار مونديال روسيا خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنسيق و تعاون مع عدد من شركائها و في مقدمتهم الخطوط الملكية المغربية.
*الصورة من الأرشيف
11 تعليقات
كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم..
بالتوفيق والسداد للمنتخب المغربي وبالتوفيق للقناص حمد الله ..
اللهم وفقها بتوفيقك الكريم ..
مغاربة داخل وخارج ارض الوطن يشجعون المنتخب الوطني ونتمنى ان يمر الى النصف النهائي ولماذا الى النهاية..
يجب ان يكونوا في المستوى وقدر المسؤولية لان المغرب بلدهم في انتضارهم للفوز ..
ابطال افريقيا والعالم العربي وفخر المغرب والعرب ..
تحية وتقدير لكل لاعبي المنتخب الوطني المغربي وعلى رأسهم الإطار الوطني وليد الركراكي..
المنتخب الوطني المغربي سيشرف بلاده ويعطيك صورة اجمل ..
موفقين ان شاء الله تعالى في كأس العالم..
مل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
ان شاء الهزيمه من الاول…..الفقر والتعليم ومحاربة المفسدين اولوية بدل فتح الفم في التلفاز