الحموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة ب 4 مدن

2022-11-16 / 10:10
12
هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط وأسفي ومراكش وأكادير.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس قسم بمديرية التجهيز والميزانية، ورئيس لفرقة تفكيك المتفجرات بولاية أمن مراكش، فضلا عن رئيس فرقة بالمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بمدينة أسفي.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسين للهيئة الحضرية بكل من مطار أكادير المسيرة والميناء البحري بنفس المدينة، علاوة على تعيين إطار أمني على رأس فرقة الخيالة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش: إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي الأول للحد من المخاطر الصحية

مراكش: إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي الأول للحد من المخاطر…

2022-11-16 / 14:58
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-11-16 / 14:28
Photo of جرسيف : غياب الملاعب الرياضية ببعض المؤسسات التعليمية يؤزم وضعية التلاميذ

جرسيف : غياب الملاعب الرياضية ببعض المؤسسات التعليمية يؤزم…

2022-11-16 / 14:10
Photo of الحوز: السلطات تحجز سيارة جمعية والسكان يطالبون بتوفير النقل

الحوز: السلطات تحجز سيارة جمعية والسكان يطالبون بتوفير النقل

2022-11-16 / 13:55
Photo of بركة: المملكة تولي أهمية بالغة للتخفيف من التغيرات المناخية

بركة: المملكة تولي أهمية بالغة للتخفيف من التغيرات المناخية

2022-11-16 / 13:50
Photo of تيزنيت: إدانة فايسبوكي بالحبس بعد إلتقاطه صور لفتاة

تيزنيت: إدانة فايسبوكي بالحبس بعد إلتقاطه صور لفتاة

2022-11-16 / 13:25
Photo of وزارة الاقتصاد تنشر ميزانية المواطن في قانون مالية 2023

وزارة الاقتصاد تنشر ميزانية المواطن في قانون مالية 2023

2022-11-16 / 11:39
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية اليوم الأربعاء بهذه المدن

نشرة إنذارية: أمطار قوية اليوم الأربعاء بهذه المدن

2022-11-16 / 11:07
Photo of الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لإيقاف جانح هاجم شرطي بسلاح أبيض

الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لإيقاف جانح هاجم شرطي بسلاح…

2022-11-16 / 10:41
Photo of “أكديطال” تواصل توسعها.. الدكتور طالب يدشن أضخم مصحة للتخصصات بأسفي

“أكديطال” تواصل توسعها.. الدكتور طالب يدشن أضخم مصحة للتخصصات…

2022-11-16 / 10:21

‫12 تعليقات

  3. مسؤول امني رفيع المستوى يعمل جاهدا على أمن و سلامة هذا البلد الحبيب ..

  5. يجب الاهتمام والعناية الكاملة وتحسين اوضاع كافة مكونين وعناصر جهاز الامن الوطني..

  6. السيد الحموشي مفخرة الوطن للامن الداخلي والخارجي وهذا يزعج الأعداء ..

  7. ويبقى السيد الحموشي مثال للمسؤول النزيه والوطني الشريف رجل من راجالات الدولة وفقه الله لخدمة هذا الوطن..

  11. انها مبادرة شجاعة ذات بعد ايجابي بتغيير مسؤولين باخرين من اطر ذات كفاءات ومهنية عالية التكوين لضخ دماء جديدة من اجل تحسين جودة العمل بالمرافق العمومية وتبسيط المساطر انها مجهوذات محمودة وطيبة يشكر عليها السيد الحموشي المدير العام للأمن الوطني اتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه شرطي سابق

  12. اللهم احفظ بلدنا آمنا مطمئنا تحت حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.واحفظ عناصر الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق