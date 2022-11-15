البرنامج الكامل لمباريات مونديال قطر 2022

هبة بريس _ رياضة

في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم المقررة في قطر بين 20 نونبر و18 دجنبر (بتوقيت غرينيتش):

الأحد 20 نونبر:

المجموعة الأولى:

(16,00) قطر – الإكوادور (البيت)

الإثنين 21 نونبر

المجموعة الأولى:

(16,00) السنغال – هولندا (الثمامة)

المجموعة الثانية:

(13,00) إنكلترا – إيران (خليفة)

(19,00) الولايات المتحدة – ويلز (أحمد بن علي)

الثلاثاء 22 نونبر

المجموعة الثالثة:

(10,00) الأرجنتين – السعودية (لوسيل)

(16,00) المكسيك – بولندا (974)

المجموعة الرابعة:

(13,00) الدنمارك – تونس (المدينة التعليمية)

(19,00) فرنسا – أستراليا (الجنوب)

الأربعاء 23 نونبر

المجموعة الخامسة:

(13,00) ألمانيا – اليابان (خليفة)

(16,00) إسبانيا – كوستاريكا (الثمامة)

المجموعة السادسة:

(10,00) المغرب – كرواتيا (البيت)

(19,00) بلجيكا – كندا (أحمد بن علي)

الخميس 24 نونبر

المجموعة السابعة:

(10,00) سويسرا – الكاميرون (الجنوب)

(19,00) البرازيل – صربيا (لوسيل)

المجموعة الثامنة:

(13,00) الأوروغواي – كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)

(16,00) البرتغال – غانا (974)

الجمعة 25 نونبر

المجموعة الأولى:

(13,00) قطر – السنغال (الثمامة)

(16,00) هولندا – الإكوادور (خليفة)

المجموعة الثانية:

(10,00) ويلز – إيران (أحمد بن علي)

(19,00) إنكلترا – الولايات المتحدة (البيت)

السبت 26 نونبر

المجموعة الثالثة:

(13,00) بولندا – السعودية (المدينة التعليمية)

(19,00) الأرجنتين – المكسيك (لوسيل)

المجموعة الرابعة:

(10,00) تونس – أستراليا (الجنوب)

(16,00) فرنسا – الدنمارك (974)

الأحد 27 نونبر

المجموعة الخامسة:

(10,00) اليابان – كوستاريكا (أحمد بن علي)

(19,00) إسبانيا – ألمانيا (البيت)

المجموعة السادسة:

(13,00) بلجيكا – المغرب (الثمامة)

(16,00) كرواتيا – كندا (خليفة)

الإثنين 28 نونبر

المجموعة السابعة:

(10,00) الكاميرون – صربيا (الجنوب)

(16,00) البرازيل – سويسرا (974)

المجموعة الثامنة:

(13,00) كوريا الجنوبية – غانا (المدينة التعليمية)

(19,00) البرتغال – الأوروغواي (لوسيل)

الثلاثاء 29 نونبر

المجموعة الأولى:

(15,00) الإكوادور – السنغال (خليفة)

(15,00) هولندا – قطر (البيت)

المجموعة الثانية:

(19,00) إيران – الولايات المتحدة (الثمامة)

(19,00) ويلز – إنكلترا (أحمد بن علي)

– الأربعاء 30 نونبر

المجموعة الثالثة:

(19,00) بولندا – الأرجنتين (974)

(19,00) السعودية – المكسيك (لوسيل)

المجموعة الرابعة:

(15,00) أستراليا – الدنمارك (الجنوب)

(15,00) تونس – فرنسا (المدينة التعليمية)

الخميس 1 دجنبر

المجموعة الخامسة:

(19,00) اليابان – إسبانيا (خليفة)

(19,00) كوستاريكا – ألمانيا (البيت)

المجموعة السادسة:

(15,00) كندا – المغرب (الثمامة)

(15,00) كرواتيا – بلجيكا (أحمد بن علي)

الجمعة 2 دجنبر

المجموعة السابعة:

(19,00) صربيا – سويسرا (974)

(19,00) الكاميرون – البرازيل (لوسيل)

المجموعة الثامنة:

(15,00) غانا – الأوروغواي (الجنوب)

(15,00) كوريا الجنوبية – البرتغال (المدينة التعليمية)

السبت 3 دجنبر

المباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (خليفة)

المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)

الأحد 4 دجنبر

المباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)

المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (البيت)

الإثنين 5 دجنبر

المباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة – وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)

المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة – وصيف المجموعة الثامنة (974)

الثلاثاء 6 دجنبر

المباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة – وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة – وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)

الجمعة 9 دجنبر

المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 – الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 – الفائز في المباراة 50 (لوسيل)

السبت 10 دجنبر

المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 – الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 – الفائز في المباراة 52 (البيت)

الثلاثاء 13 دجنبر

المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 – الفائز في المباراة 58 (لوسيل)

الأربعاء 14 دجنبر

المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 – الفائز في المباراة 60 (البيت)

السبت 17 دجنبر

المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 – الخاسر في المباراة 62 (خليفة)

الأحد 18 دجنبر

المباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 – الفائز في المباراة 62 (لوسيل)

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