البرنامج الكامل لمباريات مونديال قطر 2022
في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم المقررة في قطر بين 20 نونبر و18 دجنبر (بتوقيت غرينيتش):
الأحد 20 نونبر:
المجموعة الأولى:
(16,00) قطر – الإكوادور (البيت)
الإثنين 21 نونبر
المجموعة الأولى:
(16,00) السنغال – هولندا (الثمامة)
المجموعة الثانية:
(13,00) إنكلترا – إيران (خليفة)
(19,00) الولايات المتحدة – ويلز (أحمد بن علي)
الثلاثاء 22 نونبر
المجموعة الثالثة:
(10,00) الأرجنتين – السعودية (لوسيل)
(16,00) المكسيك – بولندا (974)
المجموعة الرابعة:
(13,00) الدنمارك – تونس (المدينة التعليمية)
(19,00) فرنسا – أستراليا (الجنوب)
الأربعاء 23 نونبر
المجموعة الخامسة:
(13,00) ألمانيا – اليابان (خليفة)
(16,00) إسبانيا – كوستاريكا (الثمامة)
المجموعة السادسة:
(10,00) المغرب – كرواتيا (البيت)
(19,00) بلجيكا – كندا (أحمد بن علي)
الخميس 24 نونبر
المجموعة السابعة:
(10,00) سويسرا – الكاميرون (الجنوب)
(19,00) البرازيل – صربيا (لوسيل)
المجموعة الثامنة:
(13,00) الأوروغواي – كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)
(16,00) البرتغال – غانا (974)
الجمعة 25 نونبر
المجموعة الأولى:
(13,00) قطر – السنغال (الثمامة)
(16,00) هولندا – الإكوادور (خليفة)
المجموعة الثانية:
(10,00) ويلز – إيران (أحمد بن علي)
(19,00) إنكلترا – الولايات المتحدة (البيت)
السبت 26 نونبر
المجموعة الثالثة:
(13,00) بولندا – السعودية (المدينة التعليمية)
(19,00) الأرجنتين – المكسيك (لوسيل)
المجموعة الرابعة:
(10,00) تونس – أستراليا (الجنوب)
(16,00) فرنسا – الدنمارك (974)
الأحد 27 نونبر
المجموعة الخامسة:
(10,00) اليابان – كوستاريكا (أحمد بن علي)
(19,00) إسبانيا – ألمانيا (البيت)
المجموعة السادسة:
(13,00) بلجيكا – المغرب (الثمامة)
(16,00) كرواتيا – كندا (خليفة)
الإثنين 28 نونبر
المجموعة السابعة:
(10,00) الكاميرون – صربيا (الجنوب)
(16,00) البرازيل – سويسرا (974)
المجموعة الثامنة:
(13,00) كوريا الجنوبية – غانا (المدينة التعليمية)
(19,00) البرتغال – الأوروغواي (لوسيل)
الثلاثاء 29 نونبر
المجموعة الأولى:
(15,00) الإكوادور – السنغال (خليفة)
(15,00) هولندا – قطر (البيت)
المجموعة الثانية:
(19,00) إيران – الولايات المتحدة (الثمامة)
(19,00) ويلز – إنكلترا (أحمد بن علي)
– الأربعاء 30 نونبر
المجموعة الثالثة:
(19,00) بولندا – الأرجنتين (974)
(19,00) السعودية – المكسيك (لوسيل)
المجموعة الرابعة:
(15,00) أستراليا – الدنمارك (الجنوب)
(15,00) تونس – فرنسا (المدينة التعليمية)
الخميس 1 دجنبر
المجموعة الخامسة:
(19,00) اليابان – إسبانيا (خليفة)
(19,00) كوستاريكا – ألمانيا (البيت)
المجموعة السادسة:
(15,00) كندا – المغرب (الثمامة)
(15,00) كرواتيا – بلجيكا (أحمد بن علي)
الجمعة 2 دجنبر
المجموعة السابعة:
(19,00) صربيا – سويسرا (974)
(19,00) الكاميرون – البرازيل (لوسيل)
المجموعة الثامنة:
(15,00) غانا – الأوروغواي (الجنوب)
(15,00) كوريا الجنوبية – البرتغال (المدينة التعليمية)
السبت 3 دجنبر
المباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى – وصيف المجموعة الثانية (خليفة)
المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة – وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)
الأحد 4 دجنبر
المباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة – وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)
المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى (البيت)
الإثنين 5 دجنبر
المباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة – وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)
المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة – وصيف المجموعة الثامنة (974)
الثلاثاء 6 دجنبر
المباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة – وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)
المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة – وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)
الجمعة 9 دجنبر
المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 – الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)
المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 – الفائز في المباراة 50 (لوسيل)
السبت 10 دجنبر
المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 – الفائز في المباراة 56 (الثمامة)
المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 – الفائز في المباراة 52 (البيت)
الثلاثاء 13 دجنبر
المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 – الفائز في المباراة 58 (لوسيل)
الأربعاء 14 دجنبر
المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 – الفائز في المباراة 60 (البيت)
السبت 17 دجنبر
المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 – الخاسر في المباراة 62 (خليفة)
الأحد 18 دجنبر
المباراة 64 (15,00) الفائز في المباراة 61 – الفائز في المباراة 62 (لوسيل)