برئاسة فتاح العلوي.. انعقاد المجلس الإداري لصندوق المقاصة

هبة بريس

انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، المجلس الإداري لصندوق المقاصة، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتفويض من رئيس الحكومة.

وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية بأن هذا المجلس ينعقد في ظرفية استثنائية تتميز بالتقلبات الشديدة في أسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية، مبرزا أن صندوق المقاصة واصل خلال سنة 2022 القيام بالدور المنوط به لضمان استقرار أسعار المواد المدعمة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وبعد افتتاح أشغاله، صادق المجلس الإداري على محضر اجتماعه المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2022، وأطلع أعضاء المجلس على أنشطة صندوق المقاصة برسم سنة 2021 وحصيلة القطاعات المدعمة للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 أكتوبر 2022.

وعقب ذلك، تدارس أعضاء المجلس الإداري تقرير مدقق الحسابات الخارجي ومراقب الدولة لدى المؤسسة برسم سنة 2021 وباقي النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وخلص البلاغ إلى أن أعضاء المجلس الإداري صادقوا، في الختام على نتائج السنة المالية لصندوق المقاصة برسم سنة 2021 وعلى مجموعة من المقررات.

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